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群馬県のニュース

「子ども食堂」16カ所に開設　太田市 

更新日時：2016年9月19日(月) AM 06:00
　太田市は本年度、家庭で十分な食事を取れない子どもたちのための「子ども食堂」を市内全域で始める。

　１食１００円程度の低料金で、夕食としてカレーやそうめんなどを提供する。年内の運営開始を目指す。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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