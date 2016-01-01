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群馬県のニュース

ジェイアイエヌ　社名「ジンズ」に　ブランド名と統一 

更新日時：2016年11月8日(火) AM 06:00
　眼鏡チェーン店を展開するジェイアイエヌ（群馬県前橋市川原町、田中仁社長）は来年４月１日、社名を「ジンズ」に変更する。

　今月29日に株主総会を開き、正式に決定する。
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