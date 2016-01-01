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群馬県のニュース

最後の搾乳　牛に感謝　渋川　伊香保グリーン牧場 

更新日時：2016年11月24日(木) AM 06:00
　群馬県渋川市金井の伊香保グリーン牧場は23日、1970年のオープン以来続けてきた人気イベント「うしの乳搾り体験」を終えた。

　動物の苦痛に配慮するアニマルウェルフェア（動物福祉）などの観点から終了を決めた。多くの家族連れが訪れ、牛との最後のひとときを楽しんだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

最後の乳搾り体験を楽しむ来場者

 

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