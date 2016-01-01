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群馬県のニュース

シクラメン出荷　「出来栄え最高」　明和 

更新日時：2016年11月24日(木) AM 11:00
　クリスマスや年末年始の贈答用に人気のシクラメンの出荷が、群馬県内有数の産地の明和町で始まった＝写真。

　12月上旬がピークとなる。
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