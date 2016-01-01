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群馬県のニュース

全国花のまちづくり地方大会　中之条で18年開催 

更新日時：2016年12月23日(金) AM 11:00
　花によるまちづくりを進める関係者が全国から集う「全国花のまちづくり地方大会」が２０１８年に群馬県中之条町で開催されることが決まり、第１回実行委員会が22日、同町折田の「花の駅美野原」で開かれ、関係者がスケジュール案や予算案を確認した。

　県内開催は１９９７年の前橋市以来21年ぶり２回目となる。
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