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群馬県のニュース

馬場川通りに秋の花　勢多農高生が植栽 

更新日時：2016年9月30日(金) AM 06:00
　勢多農林高グリーンライフ科フラワーデザインコースの２年生20人が29日、前橋中心街の馬場川通りの花壇に色鮮やかな秋の花々を植えた＝写真。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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