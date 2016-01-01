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群馬県のニュース

新名称できょう“開店”　　高崎子ども食堂が井野町移転 

更新日時：2016年11月12日(土) AM 11:00
　子どもたちに低料金で食事を提供している「高崎子ども食堂」（石北洋一代表）は12日、「みんなでごはん」に改称し、高崎市　井野町の古民家で営業を始める。

　これまでは　高崎経済大の学生が運営する「０号館」（同市下小塙町）を借りて運営していた。関係者は「活動を本格化　するきっかけにしたい」と意気込んでいる。
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