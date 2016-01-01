「後継」か「刷新」か 下仁田町長選告示 ２新人一騎打ち
更新日時：2016年11月23日(水) AM 06:00
任期満了に伴う下仁田町長選は22日告示され、ともに無所属で元町総務課長、金井義富氏（61）＝東野牧＝と、町議からくら替えした原秀男氏（63）＝西野牧＝の新人２人が立候補を届け出て、５日間の選挙戦に突入した。投開票は27日。
同時に告示された町議補選（欠員２）は新人と元職の２人が立候補し、無投票当選が決まった。
◎下仁田町長選立候補者（敬称略）
金井 義富 61 元町総務課長 無新
原 秀男 63 会社役員 無新
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金井 義富 61 元町総務課長 無新
【略歴】県野球連盟審判部幹事、同連盟富岡支部審判部長。元下仁田南牧医療事務組合課長、元下仁田東中ＰＴＡ会長。農大二高卒
【公約】①地方創生の実現と事業加速化②子育て施策と高齢者支援の充実③防災・減災対策の強化④新たな林業資源に活路
原 秀男 63 会社役員 無新
【略歴】製材会社社長。元消防団員、元西牧小ＰＴＡ会長、元町議４期、元町議会総務常任委員長、元町議会副議長。東京経済大卒
【公約】①町中心部に観光情報発信拠点②交通施策などで高齢者支援③保育料軽減など子育て対策④農林業など基幹産業を後押し