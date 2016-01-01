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「煩悩射抜け」108本 県弓道連盟前橋支部が射会
更新日時：2017年1月1日(日) AM 06:00
群馬県弓道連盟前橋支部（高橋香内支部長）は大みそかの31日、108本の矢を射る恒例行事「百八射会」を前橋市のヤマト市民体育館前橋で開いた。
10代から70代までの29人が神経を研ぎ澄ませ、28メートル先の的をめがけて一本一本矢を放った。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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でご覧ください。
集中して矢を放つ参加者
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