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群馬県のニュース

「煩悩射抜け」108本　県弓道連盟前橋支部が射会 

更新日時：2017年1月1日(日) AM 06:00
　群馬県弓道連盟前橋支部（高橋香内支部長）は大みそかの31日、108本の矢を射る恒例行事「百八射会」を前橋市のヤマト市民体育館前橋で開いた。

　10代から70代までの29人が神経を研ぎ澄ませ、28メートル先の的をめがけて一本一本矢を放った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

集中して矢を放つ参加者

 

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