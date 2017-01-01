文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

青空マルシェ　群馬地域の野菜に人気　高崎 

更新日時：2017年5月1日(月) AM 11:00
　群馬県高崎市群馬地域の野菜や加工品などを集めた「ぐんま青空マルシェ」（同実行委主催）の本年度第１回が30日、同市群馬支所で開かれた。

　「春のオニオンフェスティバル」と銘打ち、特産の新タマネギの詰め放題や試食が行われ、親子連れらでにぎわった＝写真。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ