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青空マルシェ 群馬地域の野菜に人気 高崎
更新日時：2017年5月1日(月) AM 11:00
群馬県高崎市群馬地域の野菜や加工品などを集めた「ぐんま青空マルシェ」（同実行委主催）の本年度第１回が30日、同市群馬支所で開かれた。
「春のオニオンフェスティバル」と銘打ち、特産の新タマネギの詰め放題や試食が行われ、親子連れらでにぎわった＝写真。
※詳しくは
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