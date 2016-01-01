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現職の金井康行氏が不出馬意向 11月の下仁田町長選
更新日時：2016年9月17日(土) AM 09:00
群馬県下仁田町の金井康行町長（67）＝東野牧＝は16日、町議会９月定例会本会議で、「地方創生や、町民幸福度の高い町づくりに向かう強い意志と政策の一致が見られれば、若い世代にバトンを渡したい」と述べた。
任期満了に伴う町長選（11月22日告示、27日投開票）に出馬しない考えを明らかにした。
※詳しくは
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