文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

秋色に染まる木々　みなかみ 

更新日時：2016年10月12日(水) AM 06:00
　群馬県みなかみ町藤原の「奥利根水源の森」のブナやウルシ、カエデなどが黄色やオレンジ色に染まり、行楽客が紅葉狩りを楽しんでいる＝写真。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ