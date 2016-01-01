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人間国宝ら幽玄の美 「たかさき能」に1000人
更新日時：2016年11月6日(日) AM 06:00
群馬県高崎市の秋の恒例行事、「たかさき能」（同実行委主催）が５日、同市の群馬音楽センターで開かれた。
能と狂言の人間国宝ら３人が幽玄な世界を生み出し、市民ら約1000人を魅了した＝写真。
※詳しくは
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