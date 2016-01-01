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県警職員懲戒２人 上司の訓戒、注意は29人 １～11月
更新日時：2016年12月9日(金) AM 11:00
群馬県警は８日、今年１～11月に２人の警察職員を懲戒処分にしたと県議会文教警察常任委員会に示した。
2012年の15人から減少傾向で、今月処分がなければ、05、08年と並び00年以降、最少となる。問題となる非違事案を起こした職員で、懲戒処分には至らない「監督上の措置」を受けたのは29人だった。
※詳しくは
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