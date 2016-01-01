文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

万座温泉スキー場　住民招かれ初滑り 

更新日時：2016年12月11日(日) AM 06:00
　群馬県嬬恋村の万座温泉スキー場が10日、今シーズンのオープンを迎えた。

　待ちわびたスキーヤーに加え、無料招待された村内の小学生や保護者60人が初滑りを楽しんだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

初滑りを楽しむスキーヤー

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ