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群馬県のニュース

神社「関所八幡」周知へ参道整備　安中 

更新日時：2017年2月14日(火) AM 11:00
　地域の旧跡を知ってもらおうと群馬県安中市の碓氷関所保存会（佐藤健一会長）が、同市松井田町横川で関所役人たちが守り継いだ神社「関所八幡」の参道整備に乗りだしている。

　「花と緑のぐんまづくりｉｎ富岡・安中」（４月22日～５月21日）までの完成を目指している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

関所八幡の参道整備に汗を流す会員

 

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