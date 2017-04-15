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群馬県のニュース

城跡のサクラ 鐘楼に彩り　沼田公園で210本見頃 

更新日時：2017年4月21日(金) AM 06:00
　群馬県沼田市西倉内町の沼田公園で約210本のソメイヨシノが満開となり、シンボルの鐘楼に彩りを添えている＝写真

　市観光交流課によると見頃は今週末まで。
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