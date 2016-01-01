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群馬県のニュース

新陰流　上泉伊勢守のドラマ放送　３月３日ＢＳ朝日 

更新日時：2016年12月23日(金) AM 10:00
　前橋市は22日、剣術「新陰流」を創始した戦国時代の兵法家、上泉信綱を主人公とした２時間のテレビドラマ「新陰流　上泉伊勢守信綱」が、ＢＳ朝日で３月３日午後７時から放送されると発表した。
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