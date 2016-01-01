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瓦の「酉」雄々しく 藤岡・山口鬼瓦店
更新日時：2016年12月27日(火) AM 11:00
群馬県藤岡市藤岡の山口鬼瓦店は、来年の干支（えと）の酉（とり）を装飾した瓦を作っている。
闘鶏を思わせる雄々しいデザインが目を引く＝写真。１月上旬までに40枚を完成させる予定。問い合わせは同店（電話0274・22・0579）へ。
※詳しくは
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