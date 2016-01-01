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麻挽きの技を継承　東吾妻岩島小の児童が体験学習 

更新日時：2016年9月6日(火) AM 06:00
　群馬県東吾妻町に伝わる「岩島麻」について学ぼうと、岩島小（松本聡校長）の５年生14人が５日、同町三島の鳥頭とっとう神社を訪れ、麻作りの最終段階にあたる「麻き」を体験した。

　麻挽きは、剥ぎ取った麻の皮から不純物を取り除く作業。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

麻挽きを体験する岩島小の５年生

 

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