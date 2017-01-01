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群馬県のニュース

有名チョコ　80ブランド　１４日までフェア　高崎高島屋　　 

更新日時：2017年2月3日(金) AM 06:00
　バレンタインデー商戦が本格化する中、世界各国のチョコレートを集めたフェア「アムール・デュ・ショコラ」が２日、群馬県高崎市旭町の高崎高島屋で始まった。

　昨年の倍に当たる約80ブランドが並び、開店直後から大勢の女性客でにぎわった。14日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

女性客でにぎわう会場

 

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