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今春の公立高卒業生 就職７年連続アップ
更新日時：2017年5月23日(火) AM 11:00
群馬県教育委員会は22日、今春の公立高卒業生の進路状況（４月７日時点）を公表した。
緩やかな景気回復を背景に、就職を選んだ生徒は前年より0.3ポイント増の22.3％（2964人）となど、７年連続で上昇した。県教委は「好景気で求人が増えたことが要因」と分析している。
※詳しくは
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