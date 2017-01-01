文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

今春の公立高卒業生　就職７年連続アップ 

更新日時：2017年5月23日(火) AM 11:00
　群馬県教育委員会は22日、今春の公立高卒業生の進路状況（４月７日時点）を公表した。

　緩やかな景気回復を背景に、就職を選んだ生徒は前年より0.3ポイント増の22.3％（2964人）となど、７年連続で上昇した。県教委は「好景気で求人が増えたことが要因」と分析している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ