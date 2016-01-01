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群馬県のニュース

ステンドグラス色彩豊かな20点　深代さんと教室生　藤岡 

更新日時：2016年12月1日(木) AM 11:00
　群馬県藤岡市下栗須の深代とも子さんが主宰するステンドグラス教室の作品展が30日、同市中心街の「会遊亭」で始まった。

　深代さんや生徒が作った、色鮮やかなステンドグラスのランプやリースなど20点が並んでいる＝写真。４日まで。午前10時～午後６時。問い合わせは会遊亭（電話0274・25・8411）へ
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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