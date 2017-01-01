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群馬県のニュース

育英vs駿台甲府、健大vs石岡一　春季関東高校野球 

更新日時：2017年5月9日(火) AM 06:00
　第69回春季関東地区高校野球大会（20～24日・茨城県）の出場校が８日までに出そろい、組み合わせが決まった。

　群馬県予選を制した前橋育英は大会初日の20日午後１時半から水戸市民球場で駿台甲府（山梨２位）と、２位の健大高崎は同日午前11時から同球場で石岡一（茨城４位）と、それぞれ対戦する。
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