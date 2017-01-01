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群馬県のニュース

貧困家庭の学習支援　中学生宅へ“教師”派遣　渋川 

更新日時：2017年5月25日(木) AM 11:00
　生活困窮者自立支援制度に基づき、群馬県渋川市は24日、生活保護世帯など経済的に困窮している家庭の中学生に対し、教員退職者らを無料で派遣する学習支援事業を月内にも始めると発表した。

　学習支援と合わせ、家庭状況も把握することで迅速な生活支援につなげる。
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