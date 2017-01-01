文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

「花がかわいそう」勢多農高生、被害のプランター再設置 

更新日時：2017年6月16日(金) AM 06:00
　勢多農林高（前橋市）の生徒が花を植え、前橋市千代田町の馬場川沿いに飾ってあったプランター６個が川の中で見つかったことを受け、同校の２年生20人は15日、プランター６個を新たに設置した。

　引き抜かれた花も植え直した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

花を植え直す生徒

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ