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群馬県のニュース

制度３カ月で申請なし　無痛分娩の助成継続　下仁田町 

更新日時：2017年7月1日(土) AM 11:00
　少子化対策の一環で本年度、全国でも珍しい無痛分娩（ぶんべん）費用の助成事業を始めた群馬県下仁田町は30日、事業化後、無痛分娩で出産した女性の死亡事例などが明るみになっているものの、今後も事業を継続する意向を明らかにした。

　年度当初から３カ月たったが、町に対し助成を申請する人はまだ出ていない。
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