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群馬県のニュース

ドキッ！ 民家に70センチの大トカゲ　富岡署が捕獲 

更新日時：2017年7月21日(金) AM 06:00
　体長約70センチの外来種とみられるトカゲが20日、群馬県富岡市七日市の民家に現れた。富岡署員が捕獲し、同署は落とし物として持ち主を捜している＝写真

　同日午後０時35分ごろ、「家の壁にトカゲがいる」と１１０番通報があり、署員が駆け付けて捕獲した。
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