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群馬県のニュース

谷川岳登山指導センターが閉所　みなかみ 

更新日時：2016年12月1日(木) AM 06:00
　群馬県谷川岳登山指導センターの今シーズンの閉所式が30日、みなかみ町湯檜曽の同センターで開かれ、登山指導員４人がピッケルなどの装備品を返し、業務を終えた。

　県によると30日現在、谷川連峰で今年発生した遭難事故は17件で、２人が死亡した。
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看板をしまう指導員ら

 

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