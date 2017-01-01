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群馬県のニュース

福求め熱気　渋川・水沢寺で節分会追儺式 

更新日時：2017年2月4日(土) AM 11:00
　「水沢観音」として親しまれる渋川市伊香保町水沢の水沢寺（山本徳明住職）で３日、恒例の節分会追儺式（ついなしき）が開かれ、山あいの古刹（こさつ）が福を求める人の熱気に包まれた＝写真。
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