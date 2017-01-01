《高校野球群馬大会》農大二が延長十二回制す
更新日時：2017年7月17日(月) AM 06:00
第99回全国高校野球選手権群馬大会第７日は16日、上毛新聞敷島と高崎城南の２球場で３回戦６試合が行われ、農大二は延長十二回の末、５―４で富岡にサヨナラ勝ちした。利根実は４―１で春４強の高崎を破り、今大会初めてシード校が姿を消した。前橋工は高崎商を８―４で下し、ほかに桐生南と前橋東、前橋商が４回戦に駒を進めた。大会第８日は17日、両球場で３回戦の残り４試合を行う。
《16日の結果》
【上毛新聞敷島】▽３回戦
利根実 ４－１ 高 崎
桐生南 ６－２ 高崎北
前橋工 ８－４ 高崎商
【高崎城南】▽３回戦
前橋東 ９－１ 渋 川
農大二 ５－４ 富 岡
前橋商 ８－１ 桐生工
《17日の試合》
【上毛新聞敷島】▽３回戦
(1)明和県央 － 前橋南
(2) 前 橋 － 桐生商
【高崎城南】
(1) 樹 徳 － 太田東
(2) 伊勢崎 － 吉 井
※試合開始予定時刻は(1)９時(2)11時半
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