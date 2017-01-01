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群馬県のニュース

《高校野球群馬大会》農大二が延長十二回制す 

更新日時：2017年7月17日(月) AM 06:00
　第99回全国高校野球選手権群馬大会第７日は16日、上毛新聞敷島と高崎城南の２球場で３回戦６試合が行われ、農大二は延長十二回の末、５―４で富岡にサヨナラ勝ちした。利根実は４―１で春４強の高崎を破り、今大会初めてシード校が姿を消した。前橋工は高崎商を８―４で下し、ほかに桐生南と前橋東、前橋商が４回戦に駒を進めた。大会第８日は17日、両球場で３回戦の残り４試合を行う。

　《16日の結果》
　【上毛新聞敷島】▽３回戦
　利根実　４－１　高　崎
　桐生南　６－２　高崎北
　前橋工　８－４　高崎商
　【高崎城南】▽３回戦
　前橋東　９－１　渋　川
　農大二　５－４　富　岡
　前橋商　８－１　桐生工

　《17日の試合》
　【上毛新聞敷島】▽３回戦
　(1)明和県央　－　 前橋南
　(2) 前　橋 　－　 桐生商
　【高崎城南】
　(1) 樹　徳 　－　 太田東
　(2) 伊勢崎 　－　 吉　井

　※試合開始予定時刻は(1)９時(2)11時半

　※詳しい勝ち上がり表はこちら


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※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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