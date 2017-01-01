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群馬県のニュース

月がきれいですね　中秋の名月 夜空にまんまる 

更新日時：2017年10月5日(木) AM 06:00
　中秋の名月の４日夜、県内各地でお月見イベントが開かれた。

　前橋市では、同市大友町から東を望むと、群馬県庁の上空に丸い月が浮かび、家路へと急ぐ人たちの目を楽しませた＝写真
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