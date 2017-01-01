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群馬県のニュース

地域ブランド　群馬は45→41位 

更新日時：2017年10月11日(水) AM 11:00
　民間シンクタンク、ブランド総合研究所（東京）は10日、都道府県や全国市区町村に関する「地域ブランド調査２０１７」を発表した。

　群馬県は前年から順位を四つ上げて41位となり、2010年と並ぶ過去最高順位だった。
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