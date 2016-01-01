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群馬県のニュース

身近な問題公約に　大学生、選挙啓発考える　県庁 

更新日時：2016年9月9日(金) AM 11:00
　大学生が選挙の啓発教材を考える群馬県選挙管理委員会の「選挙インターンシップ」が８日、県庁で始まり、高崎経済大の学生ら18人が模擬選挙に使う架空の候補の公約について意見を出し合った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

架空の候補の公約を考える学生

 

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