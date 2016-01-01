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群馬県のニュース

高崎に12社の54台　最新モデルの輸入車ずらり 

更新日時：2016年10月1日(土) AM 11:00
　第11回ぐんま輸入車フェア（日本自動車販売協会連合会県支部、上毛新聞社主催）が１、２の両日、高崎市問屋町のビエント高崎ビッグキューブで開かれる＝写真

　同支部加盟のディーラー12社が魅力的な輸入車54台を紹介する。
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