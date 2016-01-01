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群馬県のニュース

夜の紅葉　幻想的　藤岡桜山公園 

更新日時：2016年10月31日(月) AM 06:00
　色づいた木々を照らすライトアップが群馬県藤岡市三波川の桜山公園で30日始まり、日本庭園では美しい紅葉が幻想的に浮かび上がった＝写真。

　市鬼石商工会によると、園内では名物の冬桜が咲き始め、見頃となる11月中旬には、最終盤の紅葉との競演も楽しめる。
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