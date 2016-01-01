文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

赤や黄　色濃く　赤城自然園 

更新日時：2016年11月12日(土) AM 06:00
　立冬が過ぎ、赤城自然園（群馬県渋川市赤城町南赤城山）に生えるモミジ、ブナの赤や黄色が一層色濃くなり、来園者が晩秋の風景に心躍らせながら散策を楽しんでいる＝写真。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ