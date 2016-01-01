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群馬県のニュース

100人が休める飲食スペース　前橋の「るなぱあく」 

更新日時：2016年12月3日(土) AM 11:00
　前橋市は、市中央児童遊園「るなぱあく」（大手町）に、地元産食材を使ったおにぎりや飲料を販売したり、来園者が休憩できるスペース「Ｎｅｗ　Ｙａｒｄ」（新しい庭）＝写真＝を新設した。

　３日から利用できる。
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