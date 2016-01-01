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群馬県のニュース

高原は秋色　片品 丸沼高原・日光白根山ロープウエー 

更新日時：2016年9月1日(木) AM 10:00
　濃い紫色のエゾリンドウが、群馬県片品村の丸沼高原・日光白根山ロープウエー山頂駅周辺でハイカーを出迎えている＝写真。
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