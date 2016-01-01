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群馬県のニュース

医療業務にやりがい　中学生がナース体験　 

更新日時：2016年9月8日(木) AM 06:00
　将来の職業や進路を考えるきっかけにしてもらおうと、前橋赤十字病院（群馬県前橋市朝日町）は７日、中学生向けの職場体験学習を実施した。

　市内の桂萱中と鎌倉中の２年生７人が、医療の仕事への関心を高めた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

赤ちゃんの沐浴を見学する中学生

 

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