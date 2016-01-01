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群馬県のニュース

秋を告げるマツムシソウ　榛名・沼ノ原 

更新日時：2016年9月9日(金) AM 10:00
　薄紫色の花を咲かせるマツムシソウが、群馬県高崎市榛名湖町の沼ノ原で見頃を迎えた＝写真。

　高く伸びたススキの足元で風に揺れ、散策する人々に秋の訪れを告げている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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