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群馬県のニュース

ＤＶ被害防止へ　経験者が学校、企業で出張講座 

更新日時：2016年10月25日(火) AM 11:00
　太田市内で無料学習塾を開いているＮＰＯ法人おおた女性ネット（本堂晴生理事長）は、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）被害の当事者を講師として派遣する「ＤＶ、デートＤＶ防止出張講座」を始める。

　ＤＶ防止に向け、学校や企業団体に開催するよう呼び掛ける。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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