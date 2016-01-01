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群馬県のニュース

体育館に“海”　二葉高等特別支援学校 

更新日時：2016年11月3日(木) AM 10:00
　プロジェクターの映像で海の中を表現した「ゆめ水族園」（セイコーエプソン主催）が２日、高崎市足門町の県立二葉高等特別支援学校（松村正史校長）で開かれ、生徒と近隣施設の利用者が幻想的な世界を楽しんだ＝写真。
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