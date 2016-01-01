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群馬県のニュース

板倉町長選あす投開票 

更新日時：2016年11月5日(土) AM 11:00
　任期満了に伴う板倉町長選は６日、投開票される。ともに無所属で、新人の元県議、舘野英一候補（68）＝海老瀬＝と、３選を目指す現職、栗原実候補（68）＝岩田＝が館林市との合併協議や、役場新庁舎の建設を主な争点に、論戦を繰り広げている。
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