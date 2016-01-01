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群馬県のニュース

「真田丸」鮮やか　みどりで菊花大会 

更新日時：2016年11月12日(土) AM 06:00
　ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」を題材にした菊人形が、群馬県みどり市大間々町のながめ公園で開催中の関東菊花大会にお目見えし、来場者の注目を集めている＝写真。大会は23日まで。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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