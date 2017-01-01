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群馬県のニュース

手こぎボートで自然満喫　みなかみ・赤谷湖でレース 

更新日時：2017年5月28日(日) AM 06:00
　10人乗りの手こぎボートレース「赤谷湖Ｅボート大会2017」（猿ケ京温泉観光情報協会主催）が27日、群馬県みなかみ町の赤谷湖で始まった。

　県内外から９チーム約100人が参加、声を掛け合いながら爽やかな風が吹く湖上で船を進めた＝写真。28日まで。
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