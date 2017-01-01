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群馬県のニュース

共通問題に初挑戦　公立高前期選抜１万3701人受験 

更新日時：2017年2月9日(木) AM 06:00
　群馬県内公立高校の2017年度入学者前期選抜が８日、全日制課程とフレックススクール計68校で行われた。

　地元中学との連携型選抜を含めて１万3701人が、前期で初めて導入された共通問題の学力検査や、面接などに臨んだ。
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