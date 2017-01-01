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群馬県のニュース

外国人を不法就労疑い　県警が前橋の60代男ら逮捕 

更新日時：2017年2月10日(金) AM 06:00
　就労資格のない外国人を雇ったなどとして、群馬県警や警視庁などが入管難民法違反の疑いで、前橋市の60代男ら複数の日本人を逮捕していたことが９日、捜査関係者への取材で分かった。

　東南アジア系が大半で、違法に働いていたのは少なくとも十数人に上るもようだ。
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