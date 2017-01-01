文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

《新緑》必勝願うフラッグ　正田醤油スタジアム群馬 

更新日時：2017年5月4日(木) AM 06:00
　たなびくサポーターのフラッグに誘われるように、若々しい緑が揺れる。

　３日の前橋・正田醤油スタジアム群馬。ホーム戦を戦うＪ２ザスパクサツ群馬を後押しするように、時折木々が爽やかな“声援”を送っていた＝写真
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ