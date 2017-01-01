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群馬県のニュース

元選手中川さん五輪の意義語る　高崎吉井西中学校 

更新日時：2017年6月8日(木) AM 11:00
　日本オリンピック委員会の「オリンピック教室」が７日、群馬県高崎市の高崎吉井西中（三木富士夫校長）で開かれた。

　飛び込みの選手として北京、ロンドンの両五輪に出場した中川真依さんが挫折や失敗から学ぶ姿勢や五輪の意義を説いた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

生徒と交流する中川さん（中央）

 

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